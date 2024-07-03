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В Приморье из-за аварии загорелся автомобиль

Полиция проводит проверку после ДТП с пострадавшими в Артеме.

Источник: Комсомольская правда

Авария с пострадавшими произошла минувшей ночью, 2 июля, в Артеме. На дороге столкнулись два автомобиля, к месту ДТП приехали не только сотрудники полиции, но и скорая вместе с сотрудниками МЧС, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Авария произошла в районе дома на Кирова, 82. По предварительной информации, 55-летний водитель Honda Fit Shuttle, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в Lexus. От столкновения загорелся автомобиль Honda.

Из-за ДТП различные по тяжести травмы получили водитель и 60-летний пассажир Honda, пострадавших доставили в больницу, чтобы оказать им помощь.

Полиция организовала проверку, чтобы выяснить все детали аварии.

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