Выдворят принудительно: история об убийстве на Тухачевского обрастает новыми деталями

В деле о мигранте, который зарезал жителя Владивостока на Тухачевского и ранил товарища убитого, появились новые подробности. Полиция задержала друга иностранца, который стал свидетелем преступления. Оказалось, что он также находится в стране нелегально, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.