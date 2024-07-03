Выдворят принудительно: история об убийстве на Тухачевского обрастает новыми деталями

В деле о мигранте, который зарезал жителя Владивостока на Тухачевского и ранил товарища убитого, появились новые подробности. Полиция задержала друга иностранца, который стал свидетелем преступления. Оказалось, что он также находится в стране нелегально, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
Мигранта, который стал свидетелем убийства, задержали сотрудники патрульно-постовой службы, а затем доставили в отдел полиции. Выяснилось, что 28-летнего мужчину ранее суд приговорил к самоконтролируемому выезду из страны, однако он этого не сделал.
В отношении него составили протокол по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Мигранта отправили в камеру для административно задержанных лиц. По решению Первореченского суда, его принудительно выдворят из страны.
Напомним, что мигрант, зарезавший приморца, также находится в стране нелегально.