Бывшему гендиректору дочернего предприятия «Ростеха» заочно запросили восемь лет

Как следует из материалов расследования, летом 2017 года тогдашний гендиректор «РТ-Капитала» Сергей Иванов разработал схему хищения средств своего предприятия и привел ее в действие. В ее основе, по мнению следствия, лежало хорошее знание топ-менеджером нюансов финансовой политики возглавляемой им компании. В частности, говорится в деле, по указанию своего руководителя «РТ-Капитал» не стал взыскивать ранее выкупленную им у Новикомбанка кредиторскую задолженность ООО «Собит» в размере более 1,3 млрд руб., а вместо этого весь долг был передан в малоизвестный Гринкомбанк, который и получил деньги. При этом, по данным следствия, председателем совета директоров последнего являлся заместитель господина Иванова по финансам Мурат Раймкулов. Затем, по материалам дела, средства были выведены на счета подконтрольных организатору преступной схемы фирм и похищены. А чтобы скрыть следы хищения, по указанию господина Иванова, считает следствие, были заключены различные договоры займа, цессии, приобретения векселей и т. д.