Бывшему гендиректору дочернего предприятия «Ростеха» заочно запросили восемь лет

Материалы дела бывшего гендиректора «РТ-Капитала» (управляет проблемными и непрофильными активами «Ростеха») Хамовнический суд Москвы рассматривает с мая прошлого года, за это время прошло около трех десятков заседаний. Выступая в прениях сторон, представитель гособвинения заявил, что считает вину Сергея Иванова в инкриминируемых ему преступлениях — мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) — полностью доказанной. Прокурор потребовал приговорить подсудимого по первому пункту обвинения к семи годам колонии и штрафу в размере 700 тыс. руб., а по второму — к трем годам колонии.
Путем частичного сложения наказаний гособвинитель предложил назначить в итоге господину Иванову восемь лет колонии общего режима и 700-тысячный штраф.
Адвокаты подсудимого, в свою очередь, просили суд полностью оправдать их клиента.
Как ранее сообщал «Ъ», расследованием обстоятельств хищений средств у «РТ-Капитала» московские полицейские занялись еще в 2018 году, после обращения в правоохранительные органы заместителя генерального директора «Ростеха» Николая Волобуева. В основу фабулы обвинения легли данные аудита компании «РТ-Капитал», подтвердившиеся затем в ходе доследственной проверки, проведенной сотрудниками управления «П» (промышленность) ФСБ. Чекисты осуществляли и оперативное сопровождение дела.
Как следует из материалов расследования, летом 2017 года тогдашний гендиректор «РТ-Капитала» Сергей Иванов разработал схему хищения средств своего предприятия и привел ее в действие. В ее основе, по мнению следствия, лежало хорошее знание топ-менеджером нюансов финансовой политики возглавляемой им компании. В частности, говорится в деле, по указанию своего руководителя «РТ-Капитал» не стал взыскивать ранее выкупленную им у Новикомбанка кредиторскую задолженность ООО «Собит» в размере более 1,3 млрд руб., а вместо этого весь долг был передан в малоизвестный Гринкомбанк, который и получил деньги. При этом, по данным следствия, председателем совета директоров последнего являлся заместитель господина Иванова по финансам Мурат Раймкулов. Затем, по материалам дела, средства были выведены на счета подконтрольных организатору преступной схемы фирм и похищены. А чтобы скрыть следы хищения, по указанию господина Иванова, считает следствие, были заключены различные договоры займа, цессии, приобретения векселей
Первоначально в материалах дела фигурировала сумма ущерба в 200 млн руб., однако в итоге экс-руководителю «РТ-Капитала» инкриминировали хищение 138 млн руб.
Задержать Сергея Иванова оперативникам не удалось: сразу после возбуждения дела он, еще находясь в ранге свидетеля, выехал за границу. В 2019 году фигурант был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск, ему было заочно предъявлено обвинение, а 14 октября того же года Сергей Иванов был заочно арестован Тверским судом столицы.
Однако к этому времени бывший гендиректор успел стать гражданином Турции, которая вскоре ответила отказом на запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции бизнесмена.
Второй участник хищений — Мурат Раймкулов был задержан, ему было предъявлено обвинение в пособничестве злоупотреблению полномочиями (ч. 5 ст. 33 и 201 УК РФ). Тот же Хамовнический райсуд приговорил его к условному наказанию, помимо этого, по иску «РТ-Капитала» с осужденного была взыскана часть причиненного компании ущерба — 82,3 млн руб.
Приговор Сергею Иванову планируется огласить 4 июля.