Экс-начальника по вопросам миграции будут судить в Приморье за халатность

«В марте 2023 года обвиняемая, не удостоверившись в подлинности документов, где был подложный патент, предоставленных гражданином республики Узбекистан А. Умировым, продлила срок пребывания последнего на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
Известно, что до 2026 года мужчина не мог находиться в России, потому что ранее был осужден и выдворен за совершение особо тяжкого преступления против личности в 2014 году.
Получив разрешение на въезд, мигрант создал банду, члены которой с января по июль 2023 года совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений во Владивостоке.
В настоящее время расследование завершено и будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Расследование уголовного дела в отношении пятерых участников банды во главе с А. Умировым продолжается. В настоящее время все они находятся под стражей.
Напомним, во Владивостоке продолжается расследование уголовного дела в отношении банды мигрантов, которая изнасиловала девушку на пляже.