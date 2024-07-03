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Экс-начальника по вопросам миграции будут судить в Приморье за халатность

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля, ФедералПресс. В Приморье перед судом предстанет бывший начальник по вопросам миграции из-за халатности во время исполнения своих служебных обязанностей. Женщина не убедилась в подлинности документов, предоставленных мигрантом.

Источник: AP 2023

«В марте 2023 года обвиняемая, не удостоверившись в подлинности документов, где был подложный патент, предоставленных гражданином республики Узбекистан А. Умировым, продлила срок пребывания последнего на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Известно, что до 2026 года мужчина не мог находиться в России, потому что ранее был осужден и выдворен за совершение особо тяжкого преступления против личности в 2014 году.

Получив разрешение на въезд, мигрант создал банду, члены которой с января по июль 2023 года совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений во Владивостоке.

В настоящее время расследование завершено и будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Расследование уголовного дела в отношении пятерых участников банды во главе с А. Умировым продолжается. В настоящее время все они находятся под стражей.

Напомним, во Владивостоке продолжается расследование уголовного дела в отношении банды мигрантов, которая изнасиловала девушку на пляже.