Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки беспилотных катеров

В тот день Севастополь подвергся ракетной атаке. По словам губернатора Михаила Развожаева, в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы были уничтожены пять воздушных целей. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Никто из людей не пострадал, но были повреждены один дом, три машины, произошел пожар в лесополосе, сообщил Развожаев.