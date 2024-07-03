Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки беспилотных катеров

В Новороссийске включили сирену тревоги из-за опасности атаки беспилотных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Атака безэкипажных катеров», — написал Кравченко в телеграм-канале.
Он порекомендовал местным жителям не выходить на улицу, «тем более на набережную к морю».
Позже Кравченко рассказал, что в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Мэр также предупредил об ограничении движения в районе набережной, от улицы Исаева до Алексино.
1 июля в Новороссийске объявили ракетную опасность. В городе тоже звучали сирены.
В тот день Севастополь подвергся ракетной атаке. По словам губернатора Михаила Развожаева, в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы были уничтожены пять воздушных целей. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Никто из людей не пострадал, но были повреждены один дом, три машины, произошел пожар в лесополосе, сообщил Развожаев.