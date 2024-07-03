Киев начал принудительно эвакуировать детей из Волчанской общины

«На сегодня принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах общины, удаленных от границы [с РФ]. Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20−30 км от границы», — приводятся его слова в Telegram-канале «Общественного».
Ранее, 25 июня, глава местной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что киевские власти начали принудительную эвакуацию людей из Торецка в ДНР.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Так, в апреле в Харьковской области Украины была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 47 населенных пунктов. Глава военной администрации региона Олег Синегубов сообщил, что эвакуироваться должны семьи с детьми из населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, находящихся рядом с РФ. В указанных пунктах проживают в общей сложности 182 ребенка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.