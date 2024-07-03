Киев начал принудительно эвакуировать детей из Волчанской общины

Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Так, в апреле в Харьковской области Украины была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 47 населенных пунктов. Глава военной администрации региона Олег Синегубов сообщил, что эвакуироваться должны семьи с детьми из населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, находящихся рядом с РФ. В указанных пунктах проживают в общей сложности 182 ребенка.