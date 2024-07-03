Кишечную палочку обнаружили в популярном полуфабрикате из Приморья

Так как бактерии нашли в замороженной продукции, скорее всего, причиной стали нарушения на производстве. Также кишечная палочка может попасть в продукты, если не соблюдают условия транспортировки и хранения. Хотя мясные полуфабрикаты проходят тепловую обработку, такую продукцию использовать запрещено.