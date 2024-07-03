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Кишечную палочку обнаружили в популярном полуфабрикате из Приморья

Такой продукт недопустимо использовать.

Исследование партии мясных полуфабрикатов «Долма» от приморского производителя показало наличие бактерий группы кишечной палочки, сообщили в Telegram-канале Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

Пробы продукции отобрали на производстве, чтобы проверить на основные патогены: сальмонеллы, листерии, кишечную палочку, а также общий уровень обсеменённости бактериями и наличие плесени.

Так как бактерии нашли в замороженной продукции, скорее всего, причиной стали нарушения на производстве. Также кишечная палочка может попасть в продукты, если не соблюдают условия транспортировки и хранения. Хотя мясные полуфабрикаты проходят тепловую обработку, такую продукцию использовать запрещено.

На этот раз вес партии с бактериями минимальный, так как образцы отправили в лабораторию для производственного контроля. Производитель сможет исправить недостатки, которые привели к заражению, и уничтожить партию продукции.