Кишечную палочку обнаружили в популярном полуфабрикате из Приморья

Исследование партии мясных полуфабрикатов «Долма» от приморского производителя показало наличие бактерий группы кишечной палочки, сообщили в Telegram-канале Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.
Пробы продукции отобрали на производстве, чтобы проверить на основные патогены: сальмонеллы, листерии, кишечную палочку, а также общий уровень обсеменённости бактериями и наличие плесени.
Так как бактерии нашли в замороженной продукции, скорее всего, причиной стали нарушения на производстве. Также кишечная палочка может попасть в продукты, если не соблюдают условия транспортировки и хранения. Хотя мясные полуфабрикаты проходят тепловую обработку, такую продукцию использовать запрещено.
На этот раз вес партии с бактериями минимальный, так как образцы отправили в лабораторию для производственного контроля. Производитель сможет исправить недостатки, которые привели к заражению, и уничтожить партию продукции.