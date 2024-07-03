Два жителя Приморья пойдут под суд за контрабанду леса на 600 млн рублей

Уссурийский районный суд Приморья рассмотрит уголовное дело на двух жителей Владивостока, которых обвиняют в контрабанде леса объёмом более 100 тысяч кубометров на 600 млн рублей, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Мужчин в зависимости от роли в преступлении обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов и в нарушении валютного законодательства. По версии следствия, они организованной группой с декабря 2018 года по декабрь 2019 года незаконно вывозили древесину при помощи подставных фирм и с поддельными документами о происхождении товара.
Соучастники организовали фиктивный документооборот и приобретали лес без документов о законности его происхождения. Кроме того, один из обвиняемых вступил в сговор с ранее судимым лицом и вывез контрабандой 300 кубометров леса на более 1,5 млн рублей.
Этот же человек, руководя тремя фиктивными фирмами, нарушил валютное законодательство. Он не обеспечил поступление на счета в уполномоченном банке около 1,5 млрд рублей от иностранных компаний.