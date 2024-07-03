Два жителя Приморья пойдут под суд за контрабанду леса на 600 млн рублей

Мужчин в зависимости от роли в преступлении обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов и в нарушении валютного законодательства. По версии следствия, они организованной группой с декабря 2018 года по декабрь 2019 года незаконно вывозили древесину при помощи подставных фирм и с поддельными документами о происхождении товара.