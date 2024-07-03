Массажист рассказал, как помог упавшей в обморок в самолёте в жару пермячке

Массажист из Перми рассказал, как помогал туристке, упавшей в обморок от жары в неисправном самолете в аэропорту в Анталии, сообщает 59.RU.
Речь идёт о девушке, потерявшей сознание в авиасудне авиакомпании Azur Air, которое не могло взлететь 30 июня. Пока пилоты пытались завести двигатели, люди были вынуждены находиться в душном самолёте, где не работала вентиляция и кондиционеры.
«Инсульт сразу можно было исключить. Когда я узнал, что у нее болит голова, начал делать ей массаж шеи с мануальной техникой на разблокировку кровотока. У девушки были все симптомы гипоксии мозга. После массажа она призналась, что чувствует себя лучше», — рассказал массажист.
По словам собеседника, к девушке также подходил «выглядевший очень безучастно» врач (его вызвал сотрудник аэропорта). Он измерил пострадавшей давление и сатурацию, а потом ушёл.