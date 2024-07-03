Массажист рассказал, как помог упавшей в обморок в самолёте в жару пермячке

«Инсульт сразу можно было исключить. Когда я узнал, что у нее болит голова, начал делать ей массаж шеи с мануальной техникой на разблокировку кровотока. У девушки были все симптомы гипоксии мозга. После массажа она призналась, что чувствует себя лучше», — рассказал массажист.