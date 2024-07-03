О новой схеме мошенничества предупреждают жителей Хабаровска

Мошенники нашли способ незаконного доступа к персональным данным жителей Хабаровска через портал «Госулуги». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мошенники выдают себя за сотрудников технической поддержки операторов связи, рассылают ссылки на фишинговые сайты под предлогом продления договора на оказание услуг.
«После перехода по ссылке пользователи попадают на страницу, похожую на сайт федерального портала, где им предлагается ввести логин и пароль от учетной записи ЕСИА», — рассказали в администрации города.
Кроме того, некоторые мошенники присылают СМС с предложением сбросить пароль на госуслугах, якобы для продления договора на услуги связи. Мошенник получает код и доступ ко всей личной информации пользователей, а сами пользователи теряют доступ к своему личному кабинету.
Жителей Хабаровска призывают быть бдительными, не раскрывать свои личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.