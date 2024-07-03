О новой схеме мошенничества предупреждают жителей Хабаровска

Кроме того, некоторые мошенники присылают СМС с предложением сбросить пароль на госуслугах, якобы для продления договора на услуги связи. Мошенник получает код и доступ ко всей личной информации пользователей, а сами пользователи теряют доступ к своему личному кабинету.