Сгинул под трактором: мужчина погиб при загадочных обстоятельствах в Хабаровском крае

Несчастный случай произошел с трактористом во время сбора сена. Мужчина выпал из кабины, попав под установку для сбора сухой травы. Позже его тело нашли на поле без признаков жизни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Трагедия случилась 2 июля около пяти часов вечера. 58-летний мужчина отправился на работу в поле, которое находится в районе 10 километра дороги «Амурск-село Омми». Он сел за руль трактора «Беларусь» МТЗ −80, оснащенного установкой для сбора сена. Водитель медленно объезжал территорию, пока агрегат самостоятельно выполнял всю сложную работу — прессовал сухую траву, превращая ее в небольшие тюки. Рабочий день проходил как обычно, пока в какой-то момент все пошло не по плану.
«Выполняя сельскохозяйственные работы по заготовке сена, при неустановленных обстоятельствах мужчина выпал из кабины трактора и попал под установку для сбора сена», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Неуправляемая массивная машина продолжила двигаться вперед, наехав на водителя. От полученных травм мужчина погиб до прибытия помощи.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Подробности произошедшего пока не раскрываются.