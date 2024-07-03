Сгинул под трактором: мужчина погиб при загадочных обстоятельствах в Хабаровском крае

Трагедия случилась 2 июля около пяти часов вечера. 58-летний мужчина отправился на работу в поле, которое находится в районе 10 километра дороги «Амурск-село Омми». Он сел за руль трактора «Беларусь» МТЗ −80, оснащенного установкой для сбора сена. Водитель медленно объезжал территорию, пока агрегат самостоятельно выполнял всю сложную работу — прессовал сухую траву, превращая ее в небольшие тюки. Рабочий день проходил как обычно, пока в какой-то момент все пошло не по плану.