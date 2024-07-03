В Приморье школьный автобус попал в аварию

Прокуратура Надеждинского района взяла под контроль расследование ДТП с участием школьного автобуса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел 3 июля на 721 км автодороги «Хабаровск-Владивосток». 33-летняя женщина-водитель Suzuki Escudo при перестроении не уступила дорогу школьному автобусу Центра содействия семейному устройству детей, что привело к столкновению. В салоне автобуса в момент аварии находился только водитель.
«Гражданская ответственность виновницы ДТП не застрахована», — сообщили в прокуратуре.
Прокуратуру проконтролирует процесс установления всех фактов ДТП, проведение административного расследования и компенсацию ущерба детскому учреждению за повреждение автобуса.
Напомним, в Приморье школьный автобус чуть не затонул на затопленной дороге. Установлено, что водитель, возвращаясь без пассажиров, съехал в колею на подтопленном участке автодороги между селами Хороль и Новобельмановка. В результате транспортному средству потребовалась помощь в его буксировке. Ранее в Партизанске попал в ДТП школьный автобус, который перевозил детей на экзамен. В результате столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля Nissan Teana пострадавших нет. Оба транспортных средства получили повреждения.