В Приморье школьный автобус попал в аварию

Напомним, в Приморье школьный автобус чуть не затонул на затопленной дороге. Установлено, что водитель, возвращаясь без пассажиров, съехал в колею на подтопленном участке автодороги между селами Хороль и Новобельмановка. В результате транспортному средству потребовалась помощь в его буксировке. Ранее в Партизанске попал в ДТП школьный автобус, который перевозил детей на экзамен. В результате столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля Nissan Teana пострадавших нет. Оба транспортных средства получили повреждения.