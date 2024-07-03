В розыск объявили основателя «Липецкого станкостроительного предприятия»

С конца 2023 года Петров был под подпиской о невыезде. В конце мая МВД планировало предъявить ему обвинение и известило об этом по почте, но утром 25 мая бизнесмен вместе с женой вылетел из Шереметьево в Ереван. Заграничная поездка не была согласована со следствием, хотя прежде всегда заранее сообщал о своих выездах из Липецка для лечения.