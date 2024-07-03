В Приморье из-за переливов прервано транспортное сообщение с тремя селами

В краевом министерстве транспорта рассказали, что проблемы с затоплением сохраняются также в Пожарском и Дальнереченском городских округах. В Красноармейском округе наиболее серьезные затопления зафиксированы на дороге Новопокровка — Новокрещенка и на 32-м километре дороги Рощино — Мельничное, где движение полностью закрыто.