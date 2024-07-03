В Приморье из-за переливов прервано транспортное сообщение с тремя селами

По информации министерства ГОЧС Приморья, в Красноармейском округе затоплены автодороги, ведущие к селам Новокрещенка, Дальний Кут и Дерсу. По всему краю насчитывается 17 значительных переливов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона.
В краевом министерстве транспорта рассказали, что проблемы с затоплением сохраняются также в Пожарском и Дальнереченском городских округах. В Красноармейском округе наиболее серьезные затопления зафиксированы на дороге Новопокровка — Новокрещенка и на 32-м километре дороги Рощино — Мельничное, где движение полностью закрыто.
Ограничения также введены на участке с 2 по 3 километр маршрута Лукьяновка — Новополтавка для легковых автомобилей. В зоне подтопления находятся села Новокрещенка, Дальний Кут и Дерсу, где организована работа спасателей и лодочные переправы для доставки необходимых товаров и медикаментов.
В Пожарском округе наблюдается спад воды. На затопленном участке дороги Красный Яр — Олон восстановлено движение для грузового транспорта.
Напомним, в подтопленных районах Приморья наблюдается спад воды. Спасатели занимаются восстановлением пострадавшей инфраструктуры. В данный момент идет интенсивный спад воды с приусадебных участков. Для просушки помещений спасателями используются тепловые пушки.