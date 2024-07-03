Масштабный сбой в работе Сбера наблюдается в Приморье и по ДФО

Сервисы Сбера перестали работать 3 июля у многих пользователей в разных городах Приморского края и в целом по Дальнему Востоку, также есть проблемы с банкоматами и отделениями банков, сообщают очевидцы в местных соцсетях.
Кроме того, информация о сбоях есть и из других регионов России, к примеру, с Алтая.
По данным «Вести: Приморье» в ближайшее время поступит официальное сообщение от Сбера, пользователей просят не паниковать.
Корреспонденты «Аиф — Приморье» выяснили, что у чаще всего приложение (0+) Сбера не открывается у обладателей iPhone, однако у некоторых из них проблем не возникло. На устройствах с Android сервисы в основном работают нормально.
Что касается банкоматов, например, в городе «Большой Камень» в «Реми» аппарат также работает без сбоев.