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Масштабный сбой в работе Сбера наблюдается в Приморье и по ДФО

У многих пользователей не работают приложения.

Сервисы Сбера перестали работать 3 июля у многих пользователей в разных городах Приморского края и в целом по Дальнему Востоку, также есть проблемы с банкоматами и отделениями банков, сообщают очевидцы в местных соцсетях.

Кроме того, информация о сбоях есть и из других регионов России, к примеру, с Алтая.

По данным «Вести: Приморье» в ближайшее время поступит официальное сообщение от Сбера, пользователей просят не паниковать.

Корреспонденты «Аиф — Приморье» выяснили, что у чаще всего приложение (0+) Сбера не открывается у обладателей iPhone, однако у некоторых из них проблем не возникло. На устройствах с Android сервисы в основном работают нормально.

Что касается банкоматов, например, в городе «Большой Камень» в «Реми» аппарат также работает без сбоев.