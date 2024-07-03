Артиллеристы уничтожили американский танк Abrams на Авдеевском направлении

«Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк ВСУ. Выполнив боевую задачу, военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже», — сообщили в Минобороны.