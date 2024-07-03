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Артиллеристы уничтожили американский танк Abrams на Авдеевском направлении

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллеристы группировки войск “Центр”, применив высокоточный корректируемый снаряд “Краснополь”, уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

«Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк ВСУ. Выполнив боевую задачу, военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже», — сообщили в Минобороны.