Артиллеристы уничтожили американский танк Abrams на Авдеевском направлении

«Артиллеристы группировки войск “Центр”, применив высокоточный корректируемый снаряд “Краснополь”, уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.
«Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк ВСУ. Выполнив боевую задачу, военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже», — сообщили в Минобороны.