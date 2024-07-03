Был на грани смерти: врачи спасли водителя автобуса в Хабаровске

К месту происшествия оперативно прибыли две бригады скорой медицинской помощи. В составе бригад были врач анестезиолог-реаниматолог Данила Чепурных, врач СМП Владимир Безногов, медицинский брат Александр Таратенко, медицинская сестра Мария Зайцева и водитель Алексей Сямин. Врачи диагностировали у водителя жизнеугрожающее нарушение ритма сердца.