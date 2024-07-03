Был на грани смерти: врачи спасли водителя автобуса в Хабаровске

В Хабаровске 27 июня произошел опасный инцидент на дороге. Водитель маршрутного автобуса почувствовал себя плохо за рулем. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
К месту происшествия оперативно прибыли две бригады скорой медицинской помощи. В составе бригад были врач анестезиолог-реаниматолог Данила Чепурных, врач СМП Владимир Безногов, медицинский брат Александр Таратенко, медицинская сестра Мария Зайцева и водитель Алексей Сямин. Врачи диагностировали у водителя жизнеугрожающее нарушение ритма сердца.
«У больного развилась клиническая смерть, но благодаря профессиональным действиям медперсонала и использованию современных технологий сердечно-легочной реанимации удалось восстановить сердечную деятельность пациента», — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Пациента доставили в краевую больницу имени Владимирцева, где персонал лечебного учреждения продолжает бороться за его жизнь и здоровье.