Тайвань утверждает, что 20 летательных аппаратов НОАК вошли в зону ПВО острова

«Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск — прим. ТАСС) в районе Тайваня было обнаружено 22 летательных аппарата и 6 кораблей НОАК. 20 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную, юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны ПВО», — отмечается в заявлении. Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке. Она захватывает акваторию вокруг острова, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя провинциями материкового Китая — Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.