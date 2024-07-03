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21-летняя уфимка отдала мошенникам более 1 млн рублей

Уфимка стала жертвой мошенников в попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Молодая уфимка рассказала, что увидела в интернете рекламу с информацией о заработке с помощью инвестиций в акции крупных компаний. Пройдя по ссылке, она зарегистрировался на сайте и оставила свои контактные данные.

Вскоре ей написал брокер, который рассказал, как получить гарантированный и высокий доход от купли-продажи ценных бумаг.

Девушка установила на телефон приложение и перечисляла средства на виртуальный счет, думая, что ее благосостояние растет.

Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, из которых 810 тысяч рублей потерпевшая взяла в долг у знакомых и более 500 тысяч оформила в кредит.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.