21-летняя уфимка отдала мошенникам более 1 млн рублей

Молодая уфимка рассказала, что увидела в интернете рекламу с информацией о заработке с помощью инвестиций в акции крупных компаний. Пройдя по ссылке, она зарегистрировался на сайте и оставила свои контактные данные.
Вскоре ей написал брокер, который рассказал, как получить гарантированный и высокий доход от купли-продажи ценных бумаг.
Девушка установила на телефон приложение и перечисляла средства на виртуальный счет, думая, что ее благосостояние растет.
Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, из которых 810 тысяч рублей потерпевшая взяла в долг у знакомых и более 500 тысяч оформила в кредит.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.