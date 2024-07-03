Омичка нашла брошенного в лесу малыша и чуть не усыновила его

Все 9 месяцев, прошедшие с момента обнаружения мальчика, жительница села Одесское отказывалась от разговора с корреспондентом. Она и нынешнюю беседу начала со слов: «Я не хочу говорить на эту тему, честно. Я же сама — мама, и мне больно, от того, что произошло в тот день. Мне кажется, что я не смогу снова это пережить, если начну вам рассказывать о том, как это было, вспоминать всё».