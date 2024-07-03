Омичка нашла брошенного в лесу малыша и чуть не усыновила его

Стало известно, что суд вынес приговор матери-кукушке, бросившей своего новорождённого ребенка. Это произошло в конце сентября 2023 года в парке в одном из районных центров Омской области. Малыш просто оказался матери не нужен.
Чтобы обнаружить горе-мать, пришлось провести тысячи экспертиз для всех женщин детородного возраста в районе.
С малышом тогда всё благополучно обошлось, лишь потому что он был вовремя найден — мальчик закричал и его услышала местная жительница, которая спешила через парк на работу.
С омичкой, ставшей для младенца спасителем и своеобразным ангелом-хранителем, пообщался корреспондент omsk.aif.ru.
К себе прижала не мама, а прохожая — ангел-хранитель
25 сентября 2023 года в самом центре села Одесское в зарослях лесополосы парка отдыха «Семейный» произошло настоящее чудо, но не рождения, хотя и ему было место, а обнаружения.
Омичка возвращалась на работу после обеденного перерыва. Она шла привычной для себя дорогой через парк. Проходя по одной из тропинок, услышала странные звуки, напоминавшие детский плач, однако рядом никого не было. Ни мамочек с колясками, ни детей — никого.
Плач, больше похожий на зов о помощи, привел сельчанку в заросли. Преодолев полосу препятствий из деревьев и кустарников на дне небольшой канавы, она увидела маленький источник шума — беспомощного младенца. Он, совершенно без одежды, лежал на голой холодной осенней земле.
Это был мальчик. Женщина сразу же начала отогревать малыша: укутала его и прижала к себе.
Одновременно она начала звонить в экстренные службы: прибывшая скорая лишь подтвердила самые страшные опасения — ребёнку, оставшемуся в парке одному, не более двух часов от роду. К счастью, у малыша не нашли никаких следов насилия и травм.
«Мне действительно кажется, что он позвал меня! Ведь могла не услышать, решить, что показалось, и мимо пройти, а я пошла на зов, а пока шла к нему — он откликался на мой голос», — делится спасительница, скромно скрывая своё имя.
«Хотела взять его себе»
Все 9 месяцев, прошедшие с момента обнаружения мальчика, жительница села Одесское отказывалась от разговора с корреспондентом. Она и нынешнюю беседу начала со слов: «Я не хочу говорить на эту тему, честно. Я же сама — мама, и мне больно, от того, что произошло в тот день. Мне кажется, что я не смогу снова это пережить, если начну вам рассказывать о том, как это было, вспоминать всё».
Женщина говорит, что в тот момент, когда увидела ребёнка на земле, поняла, что для нее главное, чтобы он был жив.
"Переживала и продолжаю переживать за него каждый день. Благодарю бога, что жив! Размышляю о его жизни и очень надеюсь, что всё у него будет хорошо.
А было время, когда о его судьбе поползли разные слухи. Однажды даже слышала, что он умер… Долго не могла отойти от таких слов", — добавляет собеседница.
На вопрос: не хотела ли усыновить мальчика, спасительница ответила: "Конечно хотела! Желание появилось сразу — инстинкт сработал, ведь я уже мама.
Но потом отодвинула от себя эту мысль. Пришлось. Я уже в возрасте, мои дети совсем взрослые и живут очень далеко от меня. Мужа у меня нет. А ребёнок — большая ответственность. И это решение было очень важным моментом в моей жизни. Плохо, конечно, что так получилось. Что не стала. Но так, наверное, должно было быть".
Малыш теперь живёт в Омске
В тот день, когда младенца обнаружили, его сразу же положили в реанимационное отделение одесской ЦРБ, а на следующий день перевезли в Областной Перинатальный Центр.
После тщательного обследования врачи установили, что все показатели новорожденного в пределах нормы. А вес малыша при рождении составлял 3,2 кг.
Спустя какое-то время из отделения больницы мальчик отправился в приёмную семью. Со слов источника omsk.aif.ru, малыш с мамой и папой теперь живет в Омске.
Вину признала полностью — ребёнок был не нужен
В середине ноября — спустя два месяца после инцидента, оперативники вычислили мать-кукушку, бросившего родного сына в канаве.
Тысячи женщин детородного возраста Одесского района Омской области были опрошены и проверены. С целью определения родства с новорождённым мальчиком проводились многочисленные генетические экспертизы. Было взято на анализ свыше 600 биологических образцов. Проведено более 200 молекулярно-генетических экспертиз.
Все эти трудоёмкие меры принесли долгожданный результат — была обнаружена подозреваемая, а её родство с малышом доказано.
Родительницей оказалась 33-летняя жительница Одесского, у которой уже есть 2-летняя дочь.
На допросе выяснилось, что о новой беременности женщины никто не знал. Ни родственники, ни друзья, ни отец ребёнка, проживающий отдельно, в Омске, ни о чём не догадывались.
На учёт по беременности в женскую консультацию биологическая мать не вставала.
Роды, с её слов, начались внезапно, когда она гуляла с дочкой в парке. Ей пришлось рожать прямо в лесополосе. Там и пришла в голову идея оставить новорожденного сына, так как второй ребёнок ей не был нужен.
Отметим, что по словам источника omsk.aif.ru, горе-мать не состоит где-либо на учёте, характеризуется положительно, а со слов соседей, нормально занимается воспитанием дочери.
Она обвинялась по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ — покушение на убийство новорождённого ребёнка.
Свою вину мать-кукушка признала полностью во время следствия.
С учётом всего вышеперечисленного суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Вместо послесловия
«Я слышала, что был суд, — сказала в телефонной беседе та самая омичка, что спасла малышу жизнь. — Два года условно — это хорошо. Там ведь у неё ребёнок совсем маленький. Куда бы его дели? Оставили сиротой? Нет, такое недопустимо».