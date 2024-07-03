Режим ЧС продолжает действовать в Николаевском районе Хабаровского края

Вечером 28 июня район подвергся мощному удару непогоды: шквалистый ветер сопровождался длительным ливнем, который перерос в град размером до перепелиного яйца. В результате происшествия серьезно пострадали линии электропередач и связи, на многих домах оказались повреждены кровли. Также были повалены деревья, а все посадки в огородах буквально смыты.