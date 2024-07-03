Режим ЧС продолжает действовать в Николаевском районе Хабаровского края

В Николаевском районе продолжает действовать режим ЧС, объявленный 29 июня в связи с разгулом стихии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вечером 28 июня район подвергся мощному удару непогоды: шквалистый ветер сопровождался длительным ливнем, который перерос в град размером до перепелиного яйца. В результате происшествия серьезно пострадали линии электропередач и связи, на многих домах оказались повреждены кровли. Также были повалены деревья, а все посадки в огородах буквально смыты.
«Сегодня в поселке Маго и селе Иннокентьевка начнет работу комиссия по определению масштабов ущерба, нанесенного стихией. Для ремонта кровель домов в пострадавших от стихии поселениях в район доставили шифер», — рассказал глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов.
Шифер был выделен из резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера правительства края.