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Режим ЧС продолжает действовать в Николаевском районе Хабаровского края

Для ремонта домов после шквала доставили шифер.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевском районе продолжает действовать режим ЧС, объявленный 29 июня в связи с разгулом стихии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Вечером 28 июня район подвергся мощному удару непогоды: шквалистый ветер сопровождался длительным ливнем, который перерос в град размером до перепелиного яйца. В результате происшествия серьезно пострадали линии электропередач и связи, на многих домах оказались повреждены кровли. Также были повалены деревья, а все посадки в огородах буквально смыты.

«Сегодня в поселке Маго и селе Иннокентьевка начнет работу комиссия по определению масштабов ущерба, нанесенного стихией. Для ремонта кровель домов в пострадавших от стихии поселениях в район доставили шифер», — рассказал глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов.

Шифер был выделен из резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера правительства края.

МЧС