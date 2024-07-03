Чиновники Екатеринбурга попали под уголовное дело и проверку от Бастрыкина

Следователи Свердловской области уже приступили к расследованию уголовного дела (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Фамилии должностных лиц не называются. Известно лишь, что чиновники, по версии следствия, «не принимают меры к расселению жильцов общежития, условия в котором непригодны для проживания».