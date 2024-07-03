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Чиновники Екатеринбурга попали под уголовное дело и проверку от Бастрыкина

Несколько чиновников мэрии Екатеринбурга попали под уголовное дело о халатности из-за аварийного дома, жильцов которого отказываются расселить.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Следственном комитете РФ, ситуацией заинтересовался лично глава ведомства Александр Быстрыкин.

Следователи Свердловской области уже приступили к расследованию уголовного дела (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Фамилии должностных лиц не называются. Известно лишь, что чиновники, по версии следствия, «не принимают меры к расселению жильцов общежития, условия в котором непригодны для проживания».

Бастрыкин поручил докладывать ему о расследовании дела. Отчитываться будет руководитель следственного управления СК по Свердловской области Константин Мирошниченко.

СК