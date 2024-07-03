На ЕКАДе японская иномарка насмерть сбила пешехода

В Екатеринбурге на кольцевой автодороге произошло ДТП с участием иномарки и пешехода. Смертельная авария случилась 2 июля около 22:51 на 11 километре ЕКАДа.
Предварительно установлено, что 72-летний екатеринбуржец за рулем Honda Civic двигался от ТЭЦ в сторону аэропорта Кольцово и наехал на 35-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Екатеринбургу. — По факту ДТП проводится расследование.
Водитель автомобиля Honda рассказал сотрудникам полиции, что двигался со скоростью не более 60 километров в час. Внезапно с левой стороны из-за встречного потока появился пешеход. Водитель попытался экстренно затормозить, но это не помогло избежать.