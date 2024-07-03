В Перми во время пожара в многоэтажке спасли восемь человек и кота

Пожар произошел в одном из многоквартирных домов в Перми. Загорелись домашние вещи в квартире на четвертом этаже. Огонь охватил около десяти квадратных метров. Подробности рассказали в краевом управлении МЧС.
На месте работали 25 специалистов МЧС России и 7 единиц техники. Пожарные спасли из горящего помещения двух человек и кота. Еще шесть жильцов, в том числе ребенка и инвалида, огнеборцы вывели на улицу в спасустройствах.
В результате происшествия пострадала женщина, ее передали врачам скорой помощи.