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В Перми во время пожара в многоэтажке спасли восемь человек и кота

В квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи.

Источник: МЧС РФ

Пожар произошел в одном из многоквартирных домов в Перми. Загорелись домашние вещи в квартире на четвертом этаже. Огонь охватил около десяти квадратных метров. Подробности рассказали в краевом управлении МЧС.

На месте работали 25 специалистов МЧС России и 7 единиц техники. Пожарные спасли из горящего помещения двух человек и кота. Еще шесть жильцов, в том числе ребенка и инвалида, огнеборцы вывели на улицу в спасустройствах.

В результате происшествия пострадала женщина, ее передали врачам скорой помощи.

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