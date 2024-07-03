Более одного миллиона рублей отдала лжеброкерам 21-летняя жительница Уфы

В Уфе 21-летняя девушка стала жертвой мошенников. Молодая жительница столицы хотела выгодно вложиться в акции компаний, но нарвалась на аферистов и лишилась крупной суммы.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, объявление о дополнительном пассивном доходе уфимка увидела в интернете. Она оставила заполненную анкету на сайте и стала ждать, когда с ней свяжутся. Через некоторое время девушке написал брокер и объяснил, как получить деньги с инвестиций. Жительница Уфы по совету собеседника установила на телефон приложение и перечисляла средства на виртуальный счет, думая, что ее благосостояние растет.
Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей, из которых 810 тысяч рублей потерпевшая взяла в долг у знакомых и более 500 тысяч оформила в кредит.
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