В Новосибирской области пропал 65-летний мужчина с усами

Волонтёры уточняют, что пенсионер пропал 25 июня — с того дня о его местонахождении ничего не известно. На связь новосибирец не выходит.
Приметы пропавшего мужчины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые.
Особые приметы: мужчина носит усы.
В день исчезновения пенсионер был одет в зеленую камуфляжную футболку, синие джинсы, черные кроссовки. С собой у сибиряка был черный рюкзак.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Подойникова, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в селе Новосибирской области пропал 55-летний мужчина.
Егор САФРОНОВ.