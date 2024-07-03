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В Новосибирской области пропал 65-летний мужчина с усами

В садовом товариществе «Сибирь» Новосибирской области пропал 65-летний Сергей Подойников. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Прецедент

Волонтёры уточняют, что пенсионер пропал 25 июня — с того дня о его местонахождении ничего не известно. На связь новосибирец не выходит.

Приметы пропавшего мужчины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые.

Особые приметы: мужчина носит усы.

В день исчезновения пенсионер был одет в зеленую камуфляжную футболку, синие джинсы, черные кроссовки. С собой у сибиряка был черный рюкзак.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Подойникова, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в селе Новосибирской области пропал 55-летний мужчина.

Егор САФРОНОВ.