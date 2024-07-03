В Перми нашли погибшим пропавшего в конце апреля 39-летнего мужчину

В Перми завершены поиски пропавшего 22 апреля 39-летнего мужчины. Тогда Антон Беспалко уехал из дома на серебристом автомобиле Toyota Corolla в Орджоникидзевском районе. С тех пор его местонахождение не было известно.
В конце апреля волонтеры попросили откликнуться тех, кто в тот день проезжал по Чусовскому мосту. Добровольцы искали записи с видеорегистраторов. Поиски пропавшего мужчины длились около двух месяцев.
Вечером 2 июля поисковый отряд имени Ирины Бухановой сообщил, что мужчину нашли погибшим. Волонтеры не разглашают информацию об обстоятельствах гибели мужчины и не дают комментариев по поводу случившегося.