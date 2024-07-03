В Турции пермячка упала в обморок на борту раскаленного самолета

— Когда мы сели в самолет, в салоне уже было очень душно. Находиться там практически было невозможно. Командир вышел на связь и сказал, что сейчас самолет взлетит и кондиционер заработает, — говорит Юлия. — На протяжении часа мы сидели в этом пекле без воздуха и вентиляции. Родители раздевали детей до трусов, все плакали и истекали потом. Примерно через час моя подруга упала в обморок. Мы ее оттащили в зону, где находятся бортпроводники, так как там открывался иллюминатор. Ее пытались привести в чувства — поливали водой и отпаивали. В это время командир заявил, что борт не исправен и нужно вернуться в аэропорт.