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В Турции пермячка упала в обморок на борту раскаленного самолета

Подробности случившегося рассказала одна из пассажирок рейса Анталья — Пермь.

Источник: Юлия Сукрушева

Пермячка, возвращавшаяся после отдыха в Турции, два раза упала в обморок на борту раскаленного из-за жары самолета. Случай произошел 30 июня. Девушка вместе с подругой должна была вылететь из Антальи в Пермь. Но рейс задержали. Люди сначала сидели в закрытом непроветриваемом самолете при 35-градусной жаре, а потом долгое время стояли под палящим солнцем. Из-за духоты девушке стало плохо, и она потеряла сознание.

О случившемся журналисту «КП-Пермь» рассказала одна из пассажирок рейса Анталья — Пермь Юлия Сукрушева. По ее словам, посадка была совершена вовремя, сели на борт как положено. Вылет рейса был назначен на 16.40.

— Когда мы сели в самолет, в салоне уже было очень душно. Находиться там практически было невозможно. Командир вышел на связь и сказал, что сейчас самолет взлетит и кондиционер заработает, — говорит Юлия. — На протяжении часа мы сидели в этом пекле без воздуха и вентиляции. Родители раздевали детей до трусов, все плакали и истекали потом. Примерно через час моя подруга упала в обморок. Мы ее оттащили в зону, где находятся бортпроводники, так как там открывался иллюминатор. Ее пытались привести в чувства — поливали водой и отпаивали. В это время командир заявил, что борт не исправен и нужно вернуться в аэропорт.

Далее, по словам туристки, в аэропорт пассажиров не пустили. Люди вышли из самолета на улицу, где еще 20 минут стояли под палящим солнцем.

— Потом начали пускать в терминал по одному. Мою подругу завели первой, так как она была в ужасном состоянии. А я собирала вещи и шла в очереди. Пока заходила в аэропорт, она снова упала в обморок. При этом она достаточно долго не могла прийти в себя. Вызвали медиков. Помогали и другие пассажиры, оказывали первую медицинскую помощь, умывая водой, — вспоминает Юлия.

Со слов пермячки, минут через 20 пришла русскоговорящая медсестра. Врач осмотрела туристку, померяла давление и предложила поехать в больницу.

— Мы написали отказ в госпитализации, и врач ушла, не дав даже никаких таблеток. После этого мы расположили подругу на сидения и продолжали приводить ее в чувства. Рядом оказался массажист, который сделал ей массаж шеи. В это время я отправилась искать представителя авиакомпании, но все они находились до досмотра, а мы — уже в «чистой» зоне. Соответственно здесь никого нет. Тогда позвонила мужу в Россию и попросила связаться с авиакомпанией, но на горячей линии сказали, что ничем помочь не могут.

По словам пермячки, представители авиакомпании AZUR AIR, выполнявшей данный рейс, не оказали пострадавшим никакой помощи.

— Все это время, пока ожидали вылет, подходили к стойке информации, на которой никого не было. Позже подошли на досмотр и объяснили всю ситуацию, после этого сотрудники аэропорта организовали выдачу воды. Но ее было настолько мало, что я стояла в очереди из двадцати человек и мне уже предложили газировку. Мне удалось обменять ее на воду у одного из пассажиров, — пояснила Юлия.

В итоге, рейс был задержан примерно на 3,5 часа. Жительница Перми рассказала, что о вылете стало известно лишь около 19.40 часов.

— Как потом сказала стюардесса, борт изначально был неисправен, двигатель не заводился. Получается, что нас посадили в раскаленный самолет, который до этого не летал, а стоял на стоянке. Соответственно он перегрелся от жары и не охлаждался. Но тем не менее нас посадили в самолет, — рассказывает пассажирка. — Сейчас с юристами доделываем досудебную претензию со всеми чеками, видеозаписями и другой информацией, и будет отправлять. До этого мы уже обращались в авиакомпанию и писали жалобу. До сих пор представители авиакомпании не выходили с нами на связь и не комментировали данную ситуацию.

«Комсомолка» направила запрос в авиакомпанию. Как только поступит ответ, мы его опубликуем на нашем сайте.

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