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Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили десять украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Московской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области», — говорится в заявлении.

Кроме того, минувшей ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.