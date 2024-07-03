Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников

«Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области», — говорится в заявлении.
Кроме того, минувшей ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.