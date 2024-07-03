Поезд в Омской области сошёл с рельсов

Во вторник, 2 июля, под Омском с рельсов сошёл грузовой поезд. Как сообщили в ОАО «РЖД», произошёл сход одной колёсной пары порожнего вагона. Это случилось в 15:07 на перегоне Фадино-Стрела Западно-Сибирской железной дороги.
«В результате произошедшего пострадавших нет. Железнодорожная инфраструктура не повреждена. На месте работал восстановительный поезд станции Омск», — рассказали в компании.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента. На движение других поездов это не повлияло.
Ранее в компании РЖД сообщали о запуске нового электронного сервиса. С помощью него пассажиры смогут приобрести уже распроданные билеты на поезд. Если кто-то вернёт билет или добавят вагон, то покупателю придёт сообщение. Если в поезде нет свободных мест, то омичи могут подать заявку в «Лист ожидания».
Также стало известно, что в Омске на две недели изменится расписание пригородных поездов. Корректировки внесут из-за ремонта путей.