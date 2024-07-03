Поезд в Омской области сошёл с рельсов

Во вторник, 2 июля, под Омском с рельсов сошёл грузовой поезд. Как сообщили в ОАО « РЖД », произошёл сход одной колёсной пары порожнего вагона. Это случилось в 15:07 на перегоне Фадино-Стрела Западно-Сибирской железной дороги.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента. На движение других поездов это не повлияло.

Ранее в компании РЖД сообщали о запуске нового электронного сервиса. С помощью него пассажиры смогут приобрести уже распроданные билеты на поезд. Если кто-то вернёт билет или добавят вагон, то покупателю придёт сообщение. Если в поезде нет свободных мест, то омичи могут подать заявку в «Лист ожидания».