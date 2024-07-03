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В Октябрьском районе Самары на Волге утонул мужчина 2 июля

В Самаре спасатели достали из Волги погибшего мужчину, которого отнесло на 40 метров от берега.

Источник: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Во вторник, 2 июля, в Октябрьском районе Самары на Волге утонул мужчина. К спасателям обратился очевидец ЧП, который увидел, как на плавучем причальном сооружении пропал горожанин.

— Водолазные поиски проводились на акватории реки на лодочной станции около НФС. Осмотр дна начался в 15:37. Поиски осложнялись «нулевой» видимостью, — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

В общей сложности водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения обследовали около 2 тысяч квадратных метров дна. В 16:35 погибший мужчина был найден на глубине пяти метров, а удаление от берега составило 40 метров.

Тело пропавшего доставили до берега и передали сотрудникам полиции. На месте происшествия работали пять спасателей. Напомним, ранее самарцев попросили купаться только в оборудованных местах и быть осторожными у воды.

МЧС