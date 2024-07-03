Соединение Марса и Урана смогут увидеть жители Башкирии в июле

По словам астрономов, Уран на небе невооруженным взглядом найти не удастся, а соседство с Марсом — это возможность увидеть планету так близко. Марс, выглядящий как яркая желтая звезда, будет ориентиром. Если навести на него бинокль, рядом с ним будет виден и Уран.