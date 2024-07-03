Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соединение Марса и Урана смогут увидеть жители Башкирии в июле

Жители Башкирии 15 июля увидят соединение двух планет.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Башкирией соединятся Марс и Уран. Об уникальном астрономическом явлении рассказали в уфимском планетарии. Увидеть планеты рядом можно будет утром перед рассветом на востоке 15 июля.

По словам астрономов, Уран на небе невооруженным взглядом найти не удастся, а соседство с Марсом — это возможность увидеть планету так близко. Марс, выглядящий как яркая желтая звезда, будет ориентиром. Если навести на него бинокль, рядом с ним будет виден и Уран.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.