Соединение Марса и Урана смогут увидеть жители Башкирии в июле

В небе над Башкирией соединятся Марс и Уран. Об уникальном астрономическом явлении рассказали в уфимском планетарии. Увидеть планеты рядом можно будет утром перед рассветом на востоке 15 июля.
По словам астрономов, Уран на небе невооруженным взглядом найти не удастся, а соседство с Марсом — это возможность увидеть планету так близко. Марс, выглядящий как яркая желтая звезда, будет ориентиром. Если навести на него бинокль, рядом с ним будет виден и Уран.
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