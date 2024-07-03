Участник шоу «Голос 60+» из Иркутской области стал жертвой мошенников

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, началось всё с того, что Анатолию Пантелеевичу позвонил неизвестный, представился сотрудником брокерской фирмы и предложил дополнительный источник дохода в формате инвестирования. Затем с пенсионером связался подставной трейдер, который выслал ему подробные инструкции и ссылку на специальное приложение, в котором тому предстоит работать.