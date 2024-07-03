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Атака безэкипажных катеров на Новороссийск: что происходило в ночь на 3 июля в городе-герое

Пляжи и набережную в Новороссийске закрыли после ночной атаки ВСУ.

Источник: Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

В ночь на 3 июля дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера. Они следовали в направлении Новороссийска. Об этом сообщили в Минобороны России.

Около двух часов ночи в Новороссийске включили сирены. В мэрии города предупредили жителей об атаке со стороны акватории моря. Жители первой береговой линии попросили не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве около моря», — сообщал глава города Андрей Кравченко в соцсетях.

Ночью в Новороссийске работала ПВО и звучала сирена.

После трех часов ночи в районе набережной от улицы Исаева до Алексино ограничили движение транспорта. Только в 4:20 в Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров.

«От всех новороссийцев и себя лично благодарю наших военнослужащих за оперативное реагирование и защиту родного города-героя, средства массовой информации за своевременное информирование населения», — написал мэр Новороссийска.

После ночной атаки ВСУ 3 июля в Новороссийске закрыли пляжи и набережную. До 9 часов специалисты проведут исследование акватории Цемесской бухты. Входы на пляжи и набережную ограничены.

Власти попросили на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль уреза воды.

В ночь на 3 июля киевский режим пытался атаковать и другие города России. ПВО сбила пять беспилотников над территорией Белгородской области, четыре — над Брянской области и один над Московской областями.