Украденные мошенниками 1,1 млн рублей вернут 82-летней жительнице Иркутска

82-летней пенсионерке вернут, украденные мошенниками, 1,1 миллиона рублей. Женщина собиралась приобрести дом на улице Култукской в Иркутске, но после перевода денег аферисты перестали выходить на связь. Правоохранители направили иски о взыскании денег с причастных. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
— Женщина подыскала подходящий ей дом. Обговорив с продавцом условия купли-продажи, она перевела на четыре указанных им банковских счета деньги. После этого мужчина перестал выходить на связь, а недвижимость пенсионерка так и не приобрела, — пояснили правоохранители.
Теперь уголовным делом занимаются полицейские. Им удалось узнать, что счета открыты в Новосибирской и Оренбургской областях. Прокуратура направила иски о взыскании с их владельцев незаконно полученных денег.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 76-летняя пенсионерка погибла на пожаре в одном из садоводств Иркутска. От огня также пострадал мужчина, сейчас он находится в больнице. Известно, что пожар произошел из-за обрыва высоковольтного провода.