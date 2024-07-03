Украденные мошенниками 1,1 млн рублей вернут 82-летней жительнице Иркутска

— Женщина подыскала подходящий ей дом. Обговорив с продавцом условия купли-продажи, она перевела на четыре указанных им банковских счета деньги. После этого мужчина перестал выходить на связь, а недвижимость пенсионерка так и не приобрела, — пояснили правоохранители.