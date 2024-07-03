В Башкирии 41-летняя женщина в подъезде ножом убила соседку

В Нефтекамске заключили под стражу 41-летнюю ранее судимую местную жительницу. Ее обвиняют в гибели соседки.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в минувшее воскресенье в одном из жилых домов города была найдена мертвая окровавленная женщина, лежавшая в подъезде. Оказалось, что в день гибели она поругалась с соседкой и та несколько раз ударила ее ножом в живот и грудь. От тяжелых травм жительница Нефтекамска скончалась на месте.
Обвиняемую заключили под стражу на два месяца. Постановление суда в законную силу пока не вступило.
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