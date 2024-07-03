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В Одессе прозвучал взрыв

В Одессе прозвучал взрыв, сообщают «Зеркало недели» и украинское издание «Обозреватель».

Источник: AP 2023

Оба издания написали о взрыве около 6:38 мск. По их данным, в области сработала ПВО.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент она была объявлена в регионе, примерно в 6:57 режим отменили. Сигналы продолжают звучать в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, а также в некоторых районах Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.