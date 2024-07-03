В Одессе прозвучал взрыв

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент она была объявлена в регионе, примерно в 6:57 режим отменили. Сигналы продолжают звучать в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, а также в некоторых районах Днепропетровской области.