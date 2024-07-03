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В Подмосковье и под Новороссийском уничтожили БПЛА и морские дроны

За ночь российские силы ПВО сбили десять беспилотников, также были уничтожены два безэкипажных катера. Один из дронов был сбит в Подмосковье, пять — над Белгородской областью, четыре — над Брянской. Катера были уничтожены в Черном море, они двигались в направлении Новороссийска (Краснодарский край), сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Об отражении атаки беспилотных катеров этой ночью сообщал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он порекомендовал местным жителям не выходить на улицу, «тем более на набережную к морю».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее отчитался об уничтожении четырех БПЛА над территориями Трубчевского и Комаричского районов. По его словам, никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке беспилотников последний раз сообщал накануне вечером — тогда были атакованы села Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате один мужчина получил осколочные ранения.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Накануне Минобороны отчитывалось об уничтожении четырех беспилотников над Брянской областью, еще четырех — над Белгородской областью и трех — над Крымом.

Об уничтожении дронов над Московской областью военное ведомство в последний раз сообщало 27 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.