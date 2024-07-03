В Подмосковье и под Новороссийском уничтожили БПЛА и морские дроны

За ночь российские силы ПВО сбили десять беспилотников, также были уничтожены два безэкипажных катера. Один из дронов был сбит в Подмосковье, пять — над Белгородской областью, четыре — над Брянской. Катера были уничтожены в Черном море, они двигались в направлении Новороссийска (Краснодарский край), сообщило Минобороны.