Катер и гидроцикл столкнулись на Малой Невке

Катер и гидроцикл столкнулись вечером 2 июля на Малой Невке в Петербурге. В результате водитель второго водного транспорта пострадал. Его госпитализировали в больницу. А транспортные полицейские по факту случившегося организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
— В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту столкновения маломерных судов в Малой Невке. Все обстоятельства произошедшего выясняются, — добавили в ведомстве.
Судя по фотографиям с места происшествия, гидроцикл получил повреждения в боковой части, а вот катер не пострадал. Добавим, что инцидент произошел у Лазаревского моста. Ранее проверку из-за инцидента начала Северо-Западная транспортная прокуратура. По итогам проверочных мероприятий, если на то будут причины, ведомство примет меры реагирования.