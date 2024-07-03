Катер и гидроцикл столкнулись на Малой Невке

Судя по фотографиям с места происшествия, гидроцикл получил повреждения в боковой части, а вот катер не пострадал. Добавим, что инцидент произошел у Лазаревского моста. Ранее проверку из-за инцидента начала Северо-Западная транспортная прокуратура. По итогам проверочных мероприятий, если на то будут причины, ведомство примет меры реагирования.