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Пропавшая в Каменецком районе 4-летняя девочка найдена — она погибла

Девочка ушла со двора дома 1 июля, малышку в течение нескольких дней разыскивали правоохранители и волонтеры.

Источник: МВД Беларуси

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Тело пропавшей Любимцевой Майи было найдено в ночь на среду на территории мехдвора в агрогородке Пелище, об этом сообщила пресс-служба брестского МВД в своем Telegram-канале.

Отмечается, что обнаружили погибшего ребенка волонтеры.

«Всем участвовавшим в поиске ребенка — большое спасибо за помощь. К сожалению, чуда не произошло», — отметили в МВД.

В‍ ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшей Майи.

В ПСО «Ангел» уточнили, что девочку нашли в водоеме.

О пропаже четырехлетнего ребенка стало известно 1 июля.

Напомним, что несколько дней назад годовалый ребенок утонул в надувном бассейне в Ельске. Мальчик играл недалеко от бассейна с мячом, когда мяч упал в бассейн, малыш попытался его достать и упал в воду.

Следователи напомнили о необходимости постоянно держать детей под присмотром и придерживаться «правила вытянутой руки».

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