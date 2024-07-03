Ночью в Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера

В ночь на среду, 3 июля, в Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Ночью киевский режим пытался совершить ряд террористических атак по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера.
Так, пять дронов уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Брянской области, а еще один — над Подмосковьем.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска», — говорится в сообщении.