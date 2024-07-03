Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера

Минобороны: в Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 3 июля, в Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить ряд террористических атак по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера.

Так, пять дронов уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Брянской области, а еще один — над Подмосковьем.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска», — говорится в сообщении.