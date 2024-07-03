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Житель Уфы сорвался с крутой лестницы в овраг и попал в больницу

В Уфе мужчина упал в овраг и сам сообщил об этом, несмотря на серьёзные травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе после прогулки к ручью на больничной койке с серьезными травмами оказался 46-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе УГЗ города, уфимец во время сильного ливня сорвался с крутой лестницы и упал в овраг на Чекалина.

Несмотря на то, что мужчина получил тяжелые травмы руки, головы и ноги, он смог дозвониться до дочери и рассказать о произошедшем. Уфимка уже позвонила спасателям и попросила помочь отцу.

— Пострадавшему иммобилизировали поврежденные руку и ногу, перевязали и при помощи альпинистского снаряжения подняли наверх, — уточнили в УГЗ.

Сейчас мужчина находится на стационарном лечении.

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