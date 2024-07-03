Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге умер оставленный на два часа младенец. Задержаны мать и отец

В Петербурге умер оставленный на 2 часа младенец, задержаны мать и отец.

Четырехмесячная девочка умерла в квартире на улице Антонова-Овсеенко, ее родители процессуально задержаны. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 июля.

Мертвого младенца обнаружили накануне вечером. Приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть. Полиция установила, что мама и папа оставили своего ребенка без присмотра на два часа. Труп направлен в морг, с места изъята видеоняня. 30-летняя мать и ее 36-летний муж были в состоянии алкогольного опьянения, в отношении обоих составили протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СК