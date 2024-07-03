В Челябинске на стройке футбольного манежа рухнули перекрытия

В Челябинске на стройке футбольного манежа «Академия спорта» рухнули перекрытия. Фотографиями поделились жители «Академ Riverside» в соцсетях. Судя по кадрам, упали металлические элементы, которые должны были поддерживать крышу. Манеж располагается на улице Университетская Набережная.
В МЧС рассказали, что подразделения выехали на место. Подробная информация появится позже.
Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.
Напомним, строительство манежа обещают завершить в 2025 году. Помимо крытого футбольного поля, внутри появятся беговые дорожки, а также прыжковый сектор для толкания ядра и метания диска. Строительством занимается УГМК.