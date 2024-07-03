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В Челябинске на стройке футбольного манежа рухнули перекрытия

МЧС выехали на стройку футбольного манежа, где рухнули перекрытия.

Источник: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи

В Челябинске на стройке футбольного манежа «Академия спорта» рухнули перекрытия. Фотографиями поделились жители «Академ Riverside» в соцсетях. Судя по кадрам, упали металлические элементы, которые должны были поддерживать крышу. Манеж располагается на улице Университетская Набережная.

В МЧС рассказали, что подразделения выехали на место. Подробная информация появится позже.

Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Напомним, строительство манежа обещают завершить в 2025 году. Помимо крытого футбольного поля, внутри появятся беговые дорожки, а также прыжковый сектор для толкания ядра и метания диска. Строительством занимается УГМК.