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Мины, авиабомбы и граната: в Крыму уничтожили восемь взрывоопасных предметов

В Крыму уничтожили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Источник: МЧС РФ

Во вторник, 2 июля, в Крыму уничтожили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в Первомайском и Ленинском районах. Сотрудники МЧС обнаружили три авиабомбы, четыре минометные мины и одну гранату. Все эти взрывоопасные находки отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 11 человек и четыре 4 единицы техники.

МЧС