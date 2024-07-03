Мины, авиабомбы и граната: в Крыму уничтожили восемь взрывоопасных предметов

Во вторник, 2 июля, в Крыму уничтожили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Опасные предметы нашли в Первомайском и Ленинском районах. Сотрудники МЧС обнаружили три авиабомбы, четыре минометные мины и одну гранату. Все эти взрывоопасные находки отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли 11 человек и четыре 4 единицы техники.