На границе прикрыли тоннель контрабандистов, которые поставляли в страну некачественные индийские лекарства

Тоннель оборудован системой вентиляции и освещения, для транспортировки грузов контрабандисты использовали тележки и канаты. Контрабандисты незаконно ввозили в Узбекистан из Индии транзитом через Казахстан крупные партии лекарственных средств негарантированного качества.
В ходе оперативного мероприятия правоохранители конфисковали партию препаратов, которую доставили рейсом Дели — Ташкент — Алматы, а затем переправили по тоннелю из Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана в Ташкентский район Ташкентской области.
У членов преступной группы в качестве вещественных доказательств изъято более 17 тысяч препаратов 107 наименований — альбумин, ремдесивир, меропенем, произведенные в Индии.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.