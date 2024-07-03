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На границе прикрыли тоннель контрабандистов, которые поставляли в страну некачественные индийские лекарства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На границе между Узбекистаном и Казахстаном обнаружен трехсотметровый тоннель, по которому переправляли контрабанду. Правоохранители изъяли лекарства индийского производства на один миллиард сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Тоннель оборудован системой вентиляции и освещения, для транспортировки грузов контрабандисты использовали тележки и канаты. Контрабандисты незаконно ввозили в Узбекистан из Индии транзитом через Казахстан крупные партии лекарственных средств негарантированного качества.

В ходе оперативного мероприятия правоохранители конфисковали партию препаратов, которую доставили рейсом Дели — Ташкент — Алматы, а затем переправили по тоннелю из Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана в Ташкентский район Ташкентской области.

У членов преступной группы в качестве вещественных доказательств изъято более 17 тысяч препаратов 107 наименований — альбумин, ремдесивир, меропенем, произведенные в Индии.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

медицина