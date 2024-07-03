На границе прикрыли тоннель контрабандистов, которые поставляли в страну некачественные индийские лекарства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На границе между Узбекистаном и Казахстаном обнаружен трехсотметровый тоннель, по которому переправляли контрабанду. Правоохранители изъяли лекарства индийского производства на один миллиард сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.