После сильных дождей в Жамбылской области погибли почти 500 баранов

После проливных дождей, которые прошли несколько дней назад, грязевой поток с гор в Шуском районе унес жизни животных. Затопленным оказалось хозяйство Ынтымак, где находилось более 1600 голов скота.
По словам владельца скота, после наводнения пропало 484 барана. Большинство животных унесло на расстояние нескольких километров. Чиновники обещают компенсировать потери, если найдутся все погибшие животные.
«Создана специальная комиссия, которая занимается подсчетом ущерба от погибшего скота. На данный момент обнаружены тела 197 животных. Продолжается поиск остальных, чтобы помочь пострадавшему хозяйству получить компенсацию», — сообщил заместитель акима Шуского района Бакыт Бетбаев.