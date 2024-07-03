Омские полицейские раскрыли новый способ мошенничества: аферисты выкупают банковские карты

Прокуратура Нововаршавского района Омской области обратилась в суд в защиту интересов 73-летней местной жительницы. В январе этого года пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ. Выполняя его указания, пожилая омичка оформила кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевела на счёт звонивших.