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Омские полицейские раскрыли новый способ мошенничества: аферисты выкупают банковские карты

Жительница Кемеровской области продала свою карту за 10 тысяч рублей.

Источник: Om1.ru

Прокуратура Нововаршавского района Омской области обратилась в суд в защиту интересов 73-летней местной жительницы. В январе этого года пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ. Выполняя его указания, пожилая омичка оформила кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевела на счёт звонивших.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что банковские реквизиты, куда поступили деньги женщины, принадлежат 32-летней жительницы Прокопьевска, которая за 10 тысяч рублей продала неизвестному свою карту.

«Пенсионерка и владелица счёта не были знакомы. При таких обстоятельствах у жительницы Кемеровской области возникло неосновательное обогащение», — рассказали в Прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с ответчицы 200 тысяч рублей. Суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора. На банковский счёт и имущество ответчицы наложили арест.