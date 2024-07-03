Омские полицейские раскрыли новый способ мошенничества: аферисты выкупают банковские карты

Прокуратура Нововаршавского района Омской области обратилась в суд в защиту интересов 73-летней местной жительницы. В январе этого года пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ. Выполняя его указания, пожилая омичка оформила кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевела на счёт звонивших.
Было возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что банковские реквизиты, куда поступили деньги женщины, принадлежат 32-летней жительницы Прокопьевска, которая за 10 тысяч рублей продала неизвестному свою карту.
«Пенсионерка и владелица счёта не были знакомы. При таких обстоятельствах у жительницы Кемеровской области возникло неосновательное обогащение», — рассказали в Прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с ответчицы 200 тысяч рублей. Суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора. На банковский счёт и имущество ответчицы наложили арест.