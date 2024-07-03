Из-за подъема уровня рек в Башкирии закрыли несколько пляжей

Из-за подъёма уровня воды в реках в связи обильными осадками в Башкирии закрыли некоторые пляжи, сообщил глава Госкомитета ЧС РБ Кирилл Первов.
Уфа.
- р. Белая, пляж зоны отдыха «Солнечный»;
- р. Уфа, пляж зоны отдыха «Песчаный»;
- р. Белая, пляж зоны отдыха в районе стадиона «Водник»;
- р. Белая «Ак-Яр Затон»;
- р. Уфа «Сипайловское Сочи»;
- р. Уфа «Берег Солнца».
- р. Белая «Ак-Яр Нижегородка»;
Дуванский район.
- р. Ай, Пляж «Айский» с. Месягутово.
Благовещенский район.
- р. Белая, пляж на берегу затона реки с правой стороны дамбы;
- р. Белая, пляж у Большого острова;
- городской пляж у начала ул. Бельская.
Мелеузовский район.
- р. Белая, городской пляж в г. Мелеуз.
Ишимбайский район.
- р. Тайрук пляж в г. Ишимбай.
Нуримановский район.
- р. Уфа, муниципальный пляж в д. Малые Шиды.
Город Салават.
- р. Белая, городской пляж № 1.
«Это необходимая мера: при повышении уровня воды увеличивается скорость течения, под водой могут находиться затопленные конструктивные элементы, мусор, ухудшается качество воды — всё это угрожает безопасности жизни купающихся», — пояснил Кирилл Первов.