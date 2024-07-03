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Из-за подъема уровня рек в Башкирии закрыли несколько пляжей

Это вынужденная мера.

Источник: РИА "Новости"

Из-за подъёма уровня воды в реках в связи обильными осадками в Башкирии закрыли некоторые пляжи, сообщил глава Госкомитета ЧС РБ Кирилл Первов.

Уфа.

  • р. Белая, пляж зоны отдыха «Солнечный»;
  • р. Уфа, пляж зоны отдыха «Песчаный»;
  • р. Белая, пляж зоны отдыха в районе стадиона «Водник»;
  • р. Белая «Ак-Яр Затон»;
  • р. Уфа «Сипайловское Сочи»;
  • р. Уфа «Берег Солнца».
  • р. Белая «Ак-Яр Нижегородка»;

Дуванский район.

  • р. Ай, Пляж «Айский» с. Месягутово.

Благовещенский район.

  • р. Белая, пляж на берегу затона реки с правой стороны дамбы;
  • р. Белая, пляж у Большого острова;
  • городской пляж у начала ул. Бельская.

Мелеузовский район.

  • р. Белая, городской пляж в г. Мелеуз.

Ишимбайский район.

  • р. Тайрук пляж в г. Ишимбай.

Нуримановский район.

  • р. Уфа, муниципальный пляж в д. Малые Шиды.

Город Салават.

  • р. Белая, городской пляж № 1.

«Это необходимая мера: при повышении уровня воды увеличивается скорость течения, под водой могут находиться затопленные конструктивные элементы, мусор, ухудшается качество воды — всё это угрожает безопасности жизни купающихся», — пояснил Кирилл Первов.