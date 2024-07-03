В Башкирии экс-сотрудника таможни осудили за получение взятки.

Сотрудники отделения по противодействию коррупции Башкортостанской таможни совместно с управлением Федеральной службы безопасности РФ по РБ выявили факт получения взятки на Уфимском таможенном посту.
«Установлено, что инспектор Уфимского поста в течение осени 2022 года получал взятки от таможенного представителя, занимавшегося оформлением документации для оплаты утилизационного сбора за ввезенные на территорию страны автомобили. В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело. Таможенные органы инспектор покинул», — сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни.
Калининский районный суд признал бывшего таможенника виновным по статье «получение взятки должностным лицом в значительном размере» и приговорил его к штрафу в размере 400 тысяч рублей. В отношении таможенного представителя Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу в значительном размере». Дело передано в суд.