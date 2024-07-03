В Башкирии экс-сотрудника таможни осудили за получение взятки.

Калининский районный суд признал бывшего таможенника виновным по статье «получение взятки должностным лицом в значительном размере» и приговорил его к штрафу в размере 400 тысяч рублей. В отношении таможенного представителя Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу в значительном размере». Дело передано в суд.